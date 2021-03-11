Siirt "Güres Caddesi Yenileme Projesi"nin detayları açıklandı
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Siirt "Güres Caddesi Yenileme Projesi"nin detayları açıklandı

11.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Siirt

Siirt Belediyesince "Güres Caddesi Yenileme Projesi"nin detayları açıklandı.

Siirt Belediyesince "Güres Caddesi Yenileme Projesi"nin detayları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin 800 metre uzunluğunda 24 bin 500 metrekare alanı kapsayacağı bildirildi.

Projede 1685 metrekare olan yeşil alanın 2 bin 260 metrekareye çıkarıldığı ve 325 mevcut ağacın korunacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Caddenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeşil alanların artırılması, çeşitli etkinlik alanları eklenmesi, ticaret alanlarının daha aktif kullanımının sağlanması, yaya sirkülasyonunun kesintisiz olması ve engelli erişimine uygun mekanlar oluşturulması sağlanmıştır. Caddenin tasarımına uygun aydınlatma, çöp kutusu ve oturma yeri önerilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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