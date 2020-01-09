Siirt Gönül Elçileri köydeki kadınlarla buluştu
Haberler » Güncel » Siirt Gönül Elçileri köydeki kadınlarla buluştu - Haber

Siirt Gönül Elçileri köydeki kadınlarla buluştu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik'in başkanlığını yaptığı Siirt Gönül Elçileri Platformu, köylü kadınlarla bir araya geldi.

09.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:34
Siirt Gönül Elçileri köydeki kadınlarla buluştu

Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik'in başkanlığını yaptığı Siirt Platformu, köylü kadınlarla bir araya geldi.

Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın eşi Nuran Kızılay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın eşi Cansu Aydın ile Kurtalan ilçesinin Mağrip, Konakpınar ve Gürgöze köylerini ziyaret etti.


Köydeki kadınlarla sohbet eden Atik, öğrencilere eğitim seti dağıttı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler