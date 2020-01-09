Siirt Gönül Elçileri köydeki kadınlarla buluştu

09.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:34

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik'in başkanlığını yaptığı Siirt Gönül Elçileri Platformu, köylü kadınlarla bir araya geldi.

Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın eşi Nuran Kızılay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın eşi Cansu Aydın ile Kurtalan ilçesinin Mağrip, Konakpınar ve Gürgöze köylerini ziyaret etti.



Köydeki kadınlarla sohbet eden Atik, öğrencilere eğitim seti dağıttı.

Kaynak: AA