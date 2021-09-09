Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve sporcuları maske ve kolonya dağıttı
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Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve sporcuları maske ve kolonya dağıttı

Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve sporcuları maske ve kolonya dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve kolonya dağıttı.

Siirt'te Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve kolonya dağıttı.

Ekipler, yoğunluğun olduğu saat kulesi yanı, Güres ve Cumhuriyet caddelerinde vatandaşlara maske dağıttı, bireysel tedbirlere uymalarını istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, antrenör ve sporculardan oluşan 25 kişilik grupla maske ve kolonya dağıtıldığını belirtti.

Salgının başladığı geçen yıldan bu yana kurum bünyesinde 10 ile 12 bin dolayında siperlik, maske ve kolonya dağıtıldığını dile getiren Olğaç, şöyle konuştu:

"Bugün de kentin en yoğun noktalarında yaklaşık 3 bin maske ve kolonya dağıtıldı. Salgından korunmak için mutlaka bireysel tedbirlere uymamız ve aşımızı yaptırmamız gerekir. Vakaların arttığı bir dönemde vatandaşlara bir kez daha bireysel tedbirleri hatırlatmak istedik. Önümüzdeki günlerde de maske ve dezenfektan dağıtımını sürdüreceğiz."

Vatandaşlardan Mehmet Sait Çiftçi de antrenör ve sporculara teşekkür ederek, tedbirlere sıklıkla uyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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