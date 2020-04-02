Siirt Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Gençlik Merkezinde personel ve gönüllü 20 gencin katılımıyla, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına destek olabilmek için 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, yaptığı açıklamada, kurum tarafından tedarik edilen malzemeyle günde 300 koruyucu maske üretildiğini söyledi.

Koruyucu maskelerin, Siirt'teki sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacağını belirten Olgaç, "Üretimi yapılan siperli maskeler koruyucu özellik taşıyor ve bez maskelerden daha kullanışlı." dedi.

Antrenör Salih İnan ise sağlık çalışanlarına destek olmak için seferber olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA