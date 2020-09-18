Siirt fıstığının tarladan tezgaha zorlu yolculuğu Siirt fıstığının tarladan tezgaha zorlu yolculuğu Siirt'in Tillo ilçesinde kurulan fıstık işleme fabrikası, ilçede hem istihdam oluşturdu hem de fıstık üreticilerinin işlerini kolaylaştırdı.

Siirt fıstığının tarladan tezgaha zorlu yolculuğu

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde kurulan fıstık işleme fabrikası, ilçede hem istihdam oluşturdu hem de fıstık üreticilerinin işlerini kolaylaştırdı. Üreticilerin fabrikaya gönderdiği fıstıklar, fabrikalarda işlendikten sonra tezgahlardaki yerini alıyor.

Tillo ve çevre köylerinde çuvallara doldurulan fıstıklar, salkımlarından ayrıştırılmak için ayrıştırma fabrikasına götürülüyor. Burada çöp ve yapraklarından ayrılan fıstıklar, ardından su dolu tanklara dökülerek dolu boş ayrımı yapılıyor. Salkım ve yapraklarından ayrılan fıstık 2-3 gün güneşin görebileceği sergi alanlarında kurutulmaya bırakılıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek olan fıstık hasadında bu yıl 30 bin ton dolayında bir rekolte beklentisi var. Fıstıklar hasat sürecinin ardından fabrikalarda işlendikten sonra tezgahlardaki yerini alıyor.

Tillo ve çevre köylerin genel olarak çiftçilikle uğraştıkları için Tillo'ya fıstık fabrikasının gerekli olduğunu belirten işletme sahibi Mustafa Toprak, Siirt fıstığının toplanmaya başlandığı bu dönemde fabrikanın gece saatlerine kadar çalışarak çiftçilere hizmet verdiğini söyledi. Toprak, "Bütün çiftçi kardeşlerime bereketli bir yıl diliyorum Allah'ın izniyle biz Tillo ilçesine bir hizmette bulunmak istedik. Siirt'te çok fazla yoğunluk olduğundan dolayı Tillo ilçe ve merkez köylerine ait bir fıstık fabrikası olmasını istedik. Burada tesisimizi kurduk. Burada dolu ve boş ayrımı yapıyoruz. Boş olanı isteyen burada bırakıyor, isteyen götürüyor. Açtığımız tesiste biz hariç 4 farklı aileye ekmek kapısı sağladık. Tabi bu sezonluk Allah nasip kısmet ederse ilerleyen zamanlarda alanımız geniş farklı faaliyetlerde bulunup daha fazla ekmek kapısına yönelmek istiyoruz insanlar için. Burada sıra derdi yok öncelikle fiyatlarımızda Siirt'te oranla uygun. Biz kilosunu 30 kuruştan başlattık bu sene maşallah bereketli bir yıl olduğu için fıstıkta yoğunluk yaşıyor fabrikalar, bizde de aynı şekilde. Bizde su sıkıntısı olmadığından daha rahat işlev yapabiliyoruz. Fıstıkları daha güzel işleyebiliyoruz. Bütün çiftçi arkadaşlarımızı tesisimize bekliyoruz. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza bekliyoruz. Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın inşallah" dedi.

Kaynak: İHA