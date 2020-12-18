Siirt fıstığı kendi markasıyla ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi

Siirt fıstığı kendi markasıyla ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kendi markasıyla ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi.

Siirt fıstığı kendi markasıyla ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi

SİİRT - Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kendi markasıyla ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi.

Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmayı durdurmayan Siirt Fıstık İşleme Tesisi, tedbirlere uyarak çalışmalarını devam ettirdi. Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kendi markası ile ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'ya 7 ton fıstık ihracatı gerçekleştiren tesis, yurt içinden de birçok kurumsal firmaya Siirt fıstığını pazarlamaktadır. Siirt Fıstık İşleme Tesisi bu yıl yüksek miktarda fıstık alımı gerçekleştirdi. Bu yıl piyasa fiyatını belirleyen Fıstık İşleme Tesisi, üreticilerden aldığı ürünlerin ödemelerini zamanında yapıp, bu sayede üreticinin mağdur olmamasını sağladı.

Fıstık İşleme Tesisinin, fıstık alımı konusunda olduğu kadar, diğer teknik desteklemeler konularda da çiftçimizi ve üreticimize destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ