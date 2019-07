Siirt fıstığı 13 ilde yetişecek

Siirt'ten yetişen 100 kursiyer 13 ilde fıstık göz aşısı kalemi yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor

SİİRT - Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt fıstığını diğer illere yaymak için göz aşısı kalemi gönderdiklerini ve yetiştirdikleri üreticiler tarafından 13 ildeki bağ ve bahçelerde ağaçlara göz aşı yapıldığını söyledi.

Siirt fıstığının 300 bin dekar arazisi ile en iddialı ürünler arasında yer aldığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, eğittikleri kursiyerleri bölgelere dağıtarak bağ ve bahçelerde göz aşısı yaptıklarını söyledi. Demirhan, kursiyerlerin bu şekilde aile bütçelerine katkı sağladığını dile getirdi. Demirhan, "Siirt fıstığının yeterince büyüyen arazisi yanında üretim teknikleri, modern üretim tekniklerini de devreye sokarak verimimizi artırmayı planlıyoruz. Bu amaçla en önemli ayağımız eğitim çalışmalarımızı artırmaktır. Bundan bir buçuk ay kadar önce biz budama faaliyetleriyle 100 kadar kursiyerimize budama eğitimi vermiştik. Bizim amacımız her eğitimi döneminde vermektir. Budama döneminde budama eğitimi, şimdi de mevsim zamanı olarak aşılama dönemine girmiş bulunmaktayız. Bizim aşılama sürecimiz Gaziantep ve Şanlıurfa'ya göre 15 gün gecikmeli başlamaktadır. Bu sebepten dolayı yaklaşık 15 gün kadar önce ziraat mühendisi arkadaşlarımızı biz Gaziantep'e gönderdik. Orada mevcut teknik ve görgü bilgilerini, pratiklerini artırmak amacıyla oradaki endüstrimizde aşılama faaliyetlerinde bulundular. Şimdi bu mevsim itibari ile arkadaşlarımız aşılama kursuna başladı. Kursiyerlerimize bugün de öğrenmiş oldukları teorik bilgileri bahçelerimizde pratikte uygulama fırsatı doğdu. Bizim amacımız yıllardır doğru bilinen yanlışları bu şekilde verdiğimiz eğitimlerle düzeltmektir" dedi.

"Çevre illerde 12 milyon fidan çeşidi aşılanıyor"

Siirt fıstığının Siirt halkının en önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirten Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise, Siirt fıstığının Türkiye'de en fazla tercih edilen fıstık çeşidi haline geldiğini dile getirdi. Aslan, "Siirt fıstığı hikayesi bir başarıdır dedik. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Siirt fıstığı Siirt halkının en önde gelir kaynağı olan bir üründür. Siirt fıstığı sadece fıstığı satmıyoruz, fıstığın kalemi, fidanı vardır. Fıstığın her şeyinden faydalanıyoruz. Şuan bu mevsim Siirt fıstığı kalemi aşısı dönemidir. Siirt çeşidi artık Türkiye'de istenilen bir çeşit oldu. Siirt çeşidi şuanda 13 ilimize sevkiyat yapıyoruz. Bu sevkiyatta her gün yaklaşık 100 bin tane göz yani 100 bin fidan yapılacak şekilde, bu da 12 milyon fidan çeşidinden aşılanacağını tahmin ediyorum. Nerelere gidiliyor; Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Manisa, İzmir, Bitlis ilimizde de yetişmektedir. Güneydoğu illerinde yetişen bütün illerde bu kalemler gidiliyor ve çiftçi de çok memnundur. Bu damızlık için ürettiği fidanları da damızlık olarak satıyoruz" diye konuştu.

Mahfuz Çelik adlı çiftçi, "Kestiğimiz kalemleri Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve buradaki ilçelere dağıtıyoruz. Köylerden bize sipariş veren arkadaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ailelere de büyük bir katkısı oluyor. Seviyoruz bu işi baba mesleğidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA