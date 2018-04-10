Siirt Eski Milletvekili Kaya Hayatını Kaybetti
16. Dönem Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya, vefat etti.
16. Dönem Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya, vefat etti.
Kaya'nın cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1935 yılında Mardin Midyat'ta doğan Kaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.
Ziraat Yüksek Mühendisi olan Kaya, Yem Sanayi T.A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Kaya, 16. dönemde Siirt milletvekilliği yaptı.