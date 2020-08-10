Siirt Eruhlular Derneği kuruldu Siirt Eruhlular Derneği kuruldu.

Siirt Eruhlular Derneği kuruldu.

Dernek başkanı Halil Asut, yaptığı açıklamada, kuruluş aşamasında kamu kurum, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve halkla istişare edilerek böyle bir karar alındığını söyledi.

Derneğin amacının merkez, ilçe ve köylerdeki Eruhluları tek çatı altında toplayarak yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu dile getiren Asut, şunları kaydetti:

"Eruh ilçesi ve köylerini kapsayan hemşehrilerimiz arasında beşeri münasebetleri geliştirmek için böyle bir karara imza attık. Acımızı ve mutluluğumuzu paylaşarak bir birimize destek vermeliyiz. Şehir hayatının zorluklarından dolayı kaybolan ilişkilerimizi güzel ve sağlam bir temelde oluşturmak ve hemşehrilerimize faydalı olabilmek bu derneği faaliyete geçirdik. Tüm Eruhlu hemşehrilerimizi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA