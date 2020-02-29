Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması
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Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

29.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:46
Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

İl ekipleri tarafından kent genelinde ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, kumar, kaçak tütün ve alkol suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi.


Uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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