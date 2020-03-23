Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Siirt

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

23.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:01
Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilere de yasağı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile "Değerli Siirt halkı lütfen devletimizin çıkardığı 65 yaş ve üstü evden çıkma yasağına riayet edelim. Aynı zamanda risk gurubunda olan vatandaşlarımız kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız lütfen evden çıkmamaya özen gösterelim" anonsu yaptı.

Ekipler, dışarıya çıkamayanların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti.

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haber
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haber
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haber
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'evde kal' çağrısı yaptı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuk için soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuk için soruşturma başlatıldı
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Guido Senia Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 15:22:06. #1.15#
title