Siirt Emniyeti Yeni Binasında Hizmete Başladı

Siirt Emniyet Müdürlüğü, yeni binasına taşındı.

Emniyet Müdürlüğü için Doğan Mahallesi'nde inşa edilen yeni binasının açılışı törenle yapıldı.

İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, törende yaptığı bilgilendirmede, 23 bin metrekare alan üzerinde 5 kat olarak inşa edilen binanın 20 bin metrekare kullanım alanına sahip olduğunu belirterek, modern şekilde inşa edilen binanın iç ve dışının kameralarla izlendiğini aktardı.

Vali Ali Fuat Atik de binanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Törene, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt ile diğer protokol üyeleri de katıldı.