Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti
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Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Siirt Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çekmek için klip hazırladı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çekmek için klip hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde başlatılan aşı seferberliğine destek amaçlı klip hazırlandı.

Polisin rol aldığı klip, "Aşımızı olalım, maskeleri atalım" temasıyla hazırlandı.

Bireysel tedbirlerin hatırlatıldığı klipte, denetimlerin aksatılmadan devam ettiği kentte vatandaşların aşı yaptırarak salgından korunabileceği işlendi.

Klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

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Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Kovid-19'a dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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