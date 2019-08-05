SİİRT Elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik diğerindeki yuvasında mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde, alçak gerilim hattına ait elektrik diğerindeki leylek yuvasında 3 leylekten birinin mahsur kaldığını gören köy sakinleri, Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerine ihbarda bulundu. Köye gelen Dicle Elektrik ekipleri, direkteki iletkenlerin enerjisini kesip, mahsur kalan leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan kurtarma çalışmasında, leyleğin ayakları, yuvalarındaki ip ve naylon parçalarına dolanmasından dolayı hareket edemediği ekiplerce tespit edildi. Leyleğin ayağına dolanan ipleri koparan Dicle Elektrik, ekipleri leyleği yuvadan indirdi. Ayaklarındaki dolanan ip ve naylon parçalarından kurtulan leylek, beslenmesinin ardından tekrar yuvasına bırakıldı. Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, leyleği kurtarma çalışmasında görev alan ekipleri teşekkürlerini ileterek, Bizim için her canlının yaşamı çok önemli ve kıymetlidir. Tüm ekiplerimizde görev alan çalışanlarımızın bu tür kurtarma çalışmalarına gönülden katıldıklarını biliyorum ve kendilerine bunun için ayrıca teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA