Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı

07.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:13
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.

SİÜ'den yapılan açıklamada, daha önce İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği şefliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Vural'ın, endokrin cerrahi, guatr, pankreas, böbrek üstü bezleri ve kanser cerrahisinde çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Vural'ın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:15:05. #1.15#
title