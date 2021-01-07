Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.

SİÜ'den yapılan açıklamada, daha önce İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği şefliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Vural'ın, endokrin cerrahi, guatr, pankreas, böbrek üstü bezleri ve kanser cerrahisinde çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Vural'ın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz