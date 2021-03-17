Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Vural, basınla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Vural, basınla bir araya geldi

17.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:23
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Vural, basınla bir araya geldi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vural, beraberinde hastane yönetimiyle düzenlenen toplantıda sağlık yatırımlarına yönelik bilgi verdi.

Hastanede biri entübe, 3'ü yoğun bakımda toplam 8 hastanın Kovid-19 tedavisi gördüğünü dile getiren Vural, vakaların düşmesinde herkesin katkısı olduğunu, vakaların artmaması için bundan sonra da mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesini istedi.

Tüm servislerin poliklinik hizmetine açıldığını, yoğun bakım yatak sayısının artırıldığını ifade eden Vural, hastane kadrosunun daha da güçlendirileceğini, hastane oteli ve semt polikliniği projelerini de ileriki aşamada hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, hastane bünyesine kazandırılan doktorlar tanıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu Hakan Taşıyan
Spor Bülent Uygun Fırat Aydınus Halis Özkahya Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Vural, basınla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:26:10. #1.16#
title