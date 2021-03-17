Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Vural, basınla bir araya geldi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vural, beraberinde hastane yönetimiyle düzenlenen toplantıda sağlık yatırımlarına yönelik bilgi verdi.

Hastanede biri entübe, 3'ü yoğun bakımda toplam 8 hastanın Kovid-19 tedavisi gördüğünü dile getiren Vural, vakaların düşmesinde herkesin katkısı olduğunu, vakaların artmaması için bundan sonra da mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesini istedi.

Tüm servislerin poliklinik hizmetine açıldığını, yoğun bakım yatak sayısının artırıldığını ifade eden Vural, hastane kadrosunun daha da güçlendirileceğini, hastane oteli ve semt polikliniği projelerini de ileriki aşamada hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, hastane bünyesine kazandırılan doktorlar tanıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz