Siirt Eğitim Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti randevuyla verilecek

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında randevuyla verilecek.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında randevuyla verilecek.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, salgından korunmak için tedbirler alındı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tam kapanma dönemine hastanede poliklinik hizmetinin değiştiği belirtilen açıklamada, poliklinik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların mhrs.gov.tr veya ALO 182 üzerinde randevu olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz