Siirt'e bir hayırseverden cami ve kütüphane

20.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:16

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, kentte cami ve kütüphane yaptırılacağını belirtti.

Ören, yaptığı açıklamada, yoğun girişimler sonucu eski Ziraat Bankası binasının bulunduğu alanın cami, kütüphane ve konferans salonu bulanan yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi.



Projenin yapımına yakında zamanda başlanacağını ifade eden Ören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın çehresini güzelleştirecek projenin yapımını Siirtli bir hayırseverin üstlendiği aktardı.

Kaynak: AA