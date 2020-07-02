Siirt'e atanan 35 teknik ve sağlık personel göreve başladı Siirt'e ataması yapılan 16 ziraat mühendisi ve 19 veteriner hekimden oluşan 35 teknik ve sağlık personeli görevine başladı.

Siirt'e ataması yapılan 16 ziraat mühendisi ve 19 veteriner hekimden oluşan 35 teknik ve sağlık personeli görevine başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlıkça ataması yapılan teknik ve sağlık personelin yapılan sözleşmeyle merkez ve ilçelerde göreve başladığı bildirildi.

Açıklamada, merkez ilçeye 3 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisi ve 5 veteriner hekim, Kurtalan'a 6 ziraat mühendisi ve 2 veteriner hekim, Baykan'a 3 ziraat mühendis ve 1 veteriner hekim, Tillo'ya 2 veteriner hekim, Pervari'ye 1 ziraat mühendisi ve 4 veteriner hekimin görevlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA