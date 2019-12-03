Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç getirildi

03.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:36

Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç atandı.



Daha önce Siirt İl Sağlık Müdürlüğünde finansal analiz uzmanı olarak görev yapan Kılıç, yeni atandığı görevinde mesai gözetmeksizin vatandaşlara sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.



Kılıç, hastanenin kalitesinin artırılması için gayret göstereceklerini belirterek, "Hasta memnuniyeti önceliğimizdir. Amacımız halkımıza en iyi hizmeti vermektir. Bu amaçla mesai gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA