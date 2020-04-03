Siirt'de ihtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi başladı Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000'er liralık yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından ailelere evlerinde teslim ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu bankaları, ATM'ler, PTT Şubesi önlerinde yoğunluk oluşmaması için 6 bin 631 aileye ödemeleri evlerinde yapılacak.

Kaynak: AA