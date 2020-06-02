Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı

Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.

02.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:24

Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 8 askerden 2'si şehit olurken 6 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Alparslan Türkeş
Magazin Hadise İrem Derici İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ankara Oyunlar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 00:25:07. #1.15#
title