Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı
Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.
02.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:24
Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 6 yaralı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 8 askerden 2'si şehit olurken 6 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA