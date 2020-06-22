Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Fırat, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fırat, Hacıbektaşoğlu'na makamında ziyarette bulundu. Hacıbektaşoğlu, görüşmede Fırat'a yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi. Kaynak: AA