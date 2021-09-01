Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, "Eğer biz bu adalet duygusunu toplumun en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar herkese yansıtabilirsek, asıl devlet ve millet olarak bir sonsuzluğa doğru, kıyamete kadar bu devletin varlığını devam ettireceğimizden eminiz.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, "Eğer biz bu adalet duygusunu toplumun en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar herkese yansıtabilirsek, asıl devlet ve millet olarak bir sonsuzluğa doğru, kıyamete kadar bu devletin varlığını devam ettireceğimizden eminiz." dedi.

Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Adliye bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, devletin ve topumun en büyük mihenk taşından birinin adalet olduğunu söyledi.

Adalet sistemi içerisinde kendilerine çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başbay, şöyle konuştu:

"Adaletin yerini bulması için toplumdaki her bireyin üzerine görev düşüyor. Eğer biz bu adalet duygusunu toplumun en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar herkese yansıtabilirsek, asıl devlet ve millet olarak bir sonsuzluğa doğru, kıyamete kadar bu devletin varlığını devam ettireceğimizden eminiz. Bunun bilincindeyiz. Adalet Bakanımızın sözüyle devam edelim. Ne diyordu; bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da hakim ve savcıların çok saygın bir görevi icra ettiğini vurgulayarak "Adalet, devletin, mülkün ve toplumun temelidir. Eğer hayallerimizi gerçekleştirebilirsek bunun en temel şartı hukuk devleti olmaktan geçmektedir." dedi.

Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut da yeni adli yılda da en büyük hedeflerinin adalet hizmetinin etkin, verimli, hızı ve tarafsız bir şekilde yerine getirmesi olacağını dile getirdi.

Toplumun adalete olan ihtiyacını sağlamak ve bunu ayakta tutmanın adalet teşkilatının temel görevlerinden biri olduğunu kaydeden Obut, şunları kaydetti:

"Adalet teşkilatımız, salgının getirdiği şartlar ve yoğun çalışma temposuna rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm kesiminin adalet beklentisini adil, tarafsız, bağımsız ve etkili bir şekilde sürdürmeye devam edecek. Yargının asli unsuru olan avukatlar, meslektaşlarımız da zor şartlara rağmen mesleğini icra etmektedirler. Adaletin tecelli etmesi adına her türlü yardımı ve kolaylığı göstermektedirler."

Baro Başkanı Nizam Dilek de demokratik bir hukuk devleti için hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınması gerektiğine işaret etti.

Törene, hakim ve savcılar, baro üyeleri ve adli çalışanlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz