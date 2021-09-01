Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, "Eğer biz bu adalet duygusunu toplumun en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar herkese yansıtabilirsek, asıl devlet ve millet olarak bir sonsuzluğa doğru, kıyamete kadar bu devletin varlığını devam ettireceğimizden eminiz.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, "Eğer biz bu adalet duygusunu toplumun en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar herkese yansıtabilirsek, asıl devlet ve millet olarak bir sonsuzluğa doğru, kıyamete kadar bu devletin varlığını devam ettireceğimizden eminiz." dedi.

Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Adliye bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, devletin ve topumun en büyük mihenk taşından birinin adalet olduğunu söyledi.

Adalet sistemi içerisinde kendilerine çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başbay, şöyle konuştu:

"Adaletin yerini bulması için toplumdaki her bireyin üzerine görev düşüyor. Eğer biz bu adalet duygusunu toplumun en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar herkese yansıtabilirsek, asıl devlet ve millet olarak bir sonsuzluğa doğru, kıyamete kadar bu devletin varlığını devam ettireceğimizden eminiz. Bunun bilincindeyiz. Adalet Bakanımızın sözüyle devam edelim. Ne diyordu; bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da hakim ve savcıların çok saygın bir görevi icra ettiğini vurgulayarak "Adalet, devletin, mülkün ve toplumun temelidir. Eğer hayallerimizi gerçekleştirebilirsek bunun en temel şartı hukuk devleti olmaktan geçmektedir." dedi.

Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut da yeni adli yılda da en büyük hedeflerinin adalet hizmetinin etkin, verimli, hızı ve tarafsız bir şekilde yerine getirmesi olacağını dile getirdi.

Toplumun adalete olan ihtiyacını sağlamak ve bunu ayakta tutmanın adalet teşkilatının temel görevlerinden biri olduğunu kaydeden Obut, şunları kaydetti:

"Adalet teşkilatımız, salgının getirdiği şartlar ve yoğun çalışma temposuna rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm kesiminin adalet beklentisini adil, tarafsız, bağımsız ve etkili bir şekilde sürdürmeye devam edecek. Yargının asli unsuru olan avukatlar, meslektaşlarımız da zor şartlara rağmen mesleğini icra etmektedirler. Adaletin tecelli etmesi adına her türlü yardımı ve kolaylığı göstermektedirler."

Baro Başkanı Nizam Dilek de demokratik bir hukuk devleti için hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınması gerektiğine işaret etti.

Törene, hakim ve savcılar, baro üyeleri ve adli çalışanlar katıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Emine Erdoğan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Ünal Karaman Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 21:15:56. #1.15#

title