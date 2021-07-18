Siirt bölgesi manevi önderlerinden Seyda Molla Hüseyin 103 yaşında vefat etti!

Dicle Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Rıfat Ablay twitter hesabında yaptığı paylaşımda Seyda Molla Hüseyin es-Sisemî Hocaefendinin vefat ettiğini duyurdu. Siirt Şirvan ilçesi ve bölgesi manevi büyüklerinden Seyda Molla Hüseyin Hocaefendi 103 yaşında Rahmet-i Rahmân'a kavuştu. Mekanı cennet olsun...

Seyda Molla Hüseyin es-Sisemî hazretlerinin vefat haberini Dicle Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Rıfat Ablay resmi twitter hesabından duyurdu. Seyda Molla Hüseyin Hocaefendi, İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği Ohin Şeyhi Şeyh Hâlid Hazretleri'nin en büyük halifesi idi. Cübbeli Ahmet Hoca'ya dua etmişti.

SEYDA MOLLA HÜSEYİN 103 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Mahmud Efendi Hazretleri'nin değer verdiği Ohin Şeyhi halifesi Seyda Molla Hüseyin Hocaefendi 103 yaşında vefat etti. Seyda Molla Hüseyin Hoca'mıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun...

Dr. Rıfat Ablay'ın paylaştığı tweet şu şekilde:

"Seyda Molla Hüseyin es-Sisemî rahmet-i Rahman'a kavuştu.

(2018'de feyiz ve bereket bulduğum divanında bu kasideyi okumuştum.)"

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA DUA ETTİ

2020 yılının Aralık ayında, Mahmud Efendi Hazretleri'nin çok değer verdiği Ohin Şeyhi Şeyh Hâlid Hazretleri'nin en büyük halîfesi olan Seydâ Molla Hüseyin es-Sîsemî Hazretleri'nin mahdûmu Molla Abdurrahman es-Sîsemî Hocaefendi, Cübbeli Ahmet Hocaefendi'yi hânesinde ziyâret etti.

Molla Abdurrahman es-Sîsemî Hocaefendi, kendisini babası Seydâ Molla Hüseyin es-Sîsemî Hazretleri'nin gönderdiğini söyledi ve babasının:

"Mutlaka Cübbeli Ahmet Hoca'ya git, ziyâret et, biz ona duâ ediyoruz"

dediğini naklederek babasının selâm ve duâsını iletti ve daha sonra da Cübbeli Hoca'yı babasıyla telefonda görüştürdü.

Molla Hüseyin Hazretleri Kürt ulemâsından olup Türkçe bilmediği için Cübbeli Hocayla telefonda Arapça konuştular ve Cübbeli Hoca kendisini ziyâret etmeyi niyet ettiğini bildirdi.

Seydâ Molla Hüseyin es-Sîsemî Hazretleri de Cübbeli Hoca'ya: "Allâh-u Teâlâ, bizi Şeyh Hâlid el-Ohinî ve Mahmud Efendi Hazretleri ile birlikte mahşerde Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem'in Livâu'l-Hamd isimli sancağı altında haşreylesin" diye duâ etti.