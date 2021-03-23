Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi

23.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:04
Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi

Siirt-Bitlis sınırında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Siirt-Bitlis sınırında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çobansuyu köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" sürüyor.

Bölgede arazi taraması yapan ekipler, elektrikli fünyeyle tuzaklanmış basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:07:58. #1.15#
title