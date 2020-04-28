Siirt Birlik Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Siirt Birlik Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdiSiirt Birlik Platformundan yapılan açıklamada, Erbaş ve onun üzerinden İslam'a yönelik saldırgan tutum sergileyenlerin...

Siirt Birlik Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi

Siirt Birlik Platformundan yapılan açıklamada, Erbaş ve onun üzerinden İslam'a yönelik saldırgan tutum sergileyenlerin maalesef hezeyanlarını ideolojik saplantılarını ortaya yeni bir fikir ve bilimsellik süsüyle sunarak milleti cahil ve değerlerini ise irtica olarak göstermeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Erbaş'ın cuma hutbesinde kutsal kitabımız Kur'an'dan hareketle 'neslin, ailenin, nesebin ve sağlığın korunması' konusuna değinilmiş ve nikahsız ilişkiler ile sapkın yönelimlerin neden olduğu toplumsal zararlara dikkat çekilerek uyarılarda bulunulmuştur. Bu güzel hutbenin ardından rahatsızlığını dile getiren ve milletle arasında derin uçurumlar olan bazı sivil toplum görünümlü yapılar ve partiler özelde Diyanet İşleri Başkanını hedef almış ama aslında genel olarak İslam'ı kasteden açıklamalarla gerçek niyetlerini hakaret ifadeleriyle kusma yoluna gitmişlerdir. Yine bu yapılar hızları alamayıp Erbaş'a hakaret ve iftiralarda bulunarak bir de hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. İşi üyelerinin hukukunu korumak olan Ankara Barosu gibi kurumların beyanları üyelerinin ya da kendilerine zorunlu olarak aidat ödeyen kitlenin büyük kısmının görüşlerini yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA