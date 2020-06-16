Siirt bir köy karantinaya alındı Siirt'in Baykan ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre ilçeye bağlı Obalı köyünde görevli bir güvenlik korucusunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve bazı asker ve güvenlik korucularında da semptom görülmesi üzerine bölgede 14 günlük karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Köye 30 Haziran'a giriş ve çıkış yasaklanırken, sağlık ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA