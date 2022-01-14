Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in kırsal kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle Şirvan'da 20, Pervari'de ise 28 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 1, Karlıova'da 1, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Yeşilöz ve Gökçe köyü ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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