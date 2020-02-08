Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 388 köy yolu ulaşıma kapandı

08.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:12

Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 388 köy ile 8 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürüttüğünü aktaran Canpolat, "Acil durumlar için ekipler hazır bekletiliyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerimiz tüm bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.



Bingöl

Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte, dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, Karlıova ilçe merkezinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun tipi dolayısıyla ilçe merkezinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri ise Bingöl-Erzurum kara yolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı merkezde 20, kırsalda ise 40 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı 11 köy ve 2 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 köy ve 3 mezra, Uludere'de 6 köy ve 2 mezra, Güçlükonak'ta da 4 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Belediye tarafından yapılan anonsta, sürücülerin yoğun kar yağışı nedeniyle mecbur olmadıkça araçlarını trafiğe çıkarmamaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisi ile Şırnak-Hakkari kara yolu Çığlı mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA