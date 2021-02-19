Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da kar yağışı nedeniyle 228 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 228 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 228 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Siirt ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Pervari'de 20, Baykan'da 8, Şirvan'da 7 ve Eruh'ta 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 18 Şubat'ta başlayan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 88 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Kozluk ve Sason ilçesine bağlı 28 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 5, Uludere ilçesinin 1 köy yolunu açma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık