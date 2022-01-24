SİİRT/BİNGÖL - Kar yağışı ulaşımı etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİİRT/BİNGÖL - Kar yağışı ulaşımı etkiliyor

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 1292 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 1292 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizliyor. Bingöl'ün kar yağışının ardından beyaza bürünen Yedisu ilçesi havadan görüntülendi.

Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 42 köy ve 10 mezra, Eruh'ta 10 köy, Şirvan'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT/BİNGÖL - Kar yağışı ulaşımı etkiliyor

SİİRT/BİNGÖL - Kar yağışı ulaşımı etkiliyor

SİİRT/BİNGÖL - Kar yağışı ulaşımı etkiliyor

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Bingöl, Batman, Siirt, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title