Siirt Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Siirt'te

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Siirt'te

İSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelip, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Seçim Yolunda Eğitim Modeli' adlı panele katıldı.

Siirt'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Siirt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Demircan, devletin en önemli görevinin, toplumu bir arada tutmak olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Demircan, "Sivil toplum örgütleri, siyasetin olmazsa olmazı, toplamsal hayatın parçalarından biridir. Çünkü insanoğlu birlikte yaşamak üzere toplanmış bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Dolayısıyla devletin en önemli görevi toplumu bir arada tutmak, onları motive etmektir. Bu vazifeleri yapacak olanlarda ise elbette sivil toplum örgütleridir" dedi.

PANELE KATILDI

Demircan, buradan AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Seçim Yolunda Eğitim Modeli' paneline katıldı. Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan panelde konuşan Demircan, yerel yönetimlerin önemini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz bir aileyiz, bizler siyaseti geleceğimiz için yapıyoruz. Siyaseti, çocuklarımızı için yapıyoruz, refahımız için yapıyoruz. Siyasetin özü, özeti budur. Dolayısıyla son 17 yılda Türkiye'de neler olduğunu hepimiz birlikte kendimiz gördük yaşadık. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bakın. Türkiye'nin her yeri kötüydü. Bugün ise Türkiye'nin her yeri çok iyi durumdadır. Sadece Siirt, Mardin, Batman değil, bütün Anadolu vilayetleri son 17 yılda yukarıya çıktı."

Kaynak: DHA