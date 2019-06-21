Siirt, BESYO'ya hazırlanan gençleri ağırlıyor

Türkiye'nin farklı illerinden Siirt'e gelen gençler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına kentin doğal güzelliğiyle bilinen mekanlarında hazırlanıyor.

Kavuştuğu huzurla sosyal ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapan bölge illerinden Siirt, BESYO sınavına hazırlanan gençlerin de tercihi oldu.

İstanbul, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Kocaeli, Giresun ve Elazığ'dan gelen 100'ü aşkın genç, kentteki Botan Vadisi, Kaletül Üstad Tepesi gibi mekanlarında antrenör eşliğinde açık havada idman yapıyor.

"Buralarda antrenman yaptığımız için çok mutluyuz"

Antrenör Abdulkadir Ataker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte rahat bir şekilde, doğayla iç içe antrenman yaptıklarını söyledi.

"Bu mekanları güven ve huzur içinde kullanabiliyoruz. İstiyoruz ki Siirtli sporcuların yanı sıra farklı illerden gelen sporcular da buraları gelip, görsünler." diyen Ataker, daha önce güvenlik nedeniyle endişe duyulan mekanların artık güvenle tercih edildiğini vurguladı.

Botan Vadisi, Delikli Taş, Kaletül Üstad Tepesi, Kezer Çayı gibi alanlarda antrenman yaptıklarını dile getiren Ataker, sporcuların genelinin beden eğitimi öğretmenliğine hazırlandığını aktardı.

Ataker, "Buralarda antrenman yaptığımız için çok mutluyuz. Gençler burada hazırlanıp, Türkiye'nin her yerinde Siirt'i temsil ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin de buralara gelip doğayı, tarihi ve tüm güzellikleri görmelerini, tanımalarını istiyoruz." dedi.

"Doğal ortamda daha iyi gelişme sağlıyoruz"

Gençlerden Muhammed Okan Ertek, İstanbul'dan geldiğini belirterek, Siirt'in doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

Siirt'te huzur ve güven içerisinde spor yapabildiklerini dile getiren Ertek, "Huzur içinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde şehir ortamından ve stresten uzaklaşmış oluyoruz. Doğal ortamda daha iyi gelişme sağlıyor, parkur sınavlarında bir adım önde oluyoruz." diye konuştu.

Siirt Üniversitesi BESYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Varol Tutal, 3 programa öğrenci aldıklarını, bunların öğretmenlik, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümü olduğunu söyledi.

İlk mezunları geçen sene verdiklerini belirten Tutal, üniversitenin spor takımlarının üniversiteler arası müsabakalarda büyük dereceler elde ettiğini kaydetti.

Tutal, bu başarıların öğrenci adaylarının Siirt'i tercih etmesinde önemli bir etken olduğunu anlatarak, "Sporcular bizim başarılarımızı gördüğünde üniversitemizi tercih ediyorlar. Bu da bizi açıkçası gururlandırıyor. Bu yıl yaklaşık 160 mezun veriyoruz. Her yıl 210 öğrenci alıyorduk, bu yıl ikinci öğretim programımız da açıldı ve yaklaşık 240 öğrenci kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA