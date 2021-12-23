Siirt Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik "sosyal denge sözleşmesi" imzalandı

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında "sosyal denge sözleşmesi" imzalandı.

Belediyede toplantı salonunda düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Sabit Sevgili tarafından sözleşme imzalandı.

???????Hacıbektaşoğlu, sözleşmenin bütün çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sevgili ise İl Özel İdaresi ve Siirt Belediyesinde yaklaşık 280 üyenin istifade edeceği sözleşmenin 2022-2023 yılını kapsayacağını ve ücretlerin de en üst limitten belirlendiğini söyledi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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