Siirt Belediyesinin mesleki kurslarına ilgi artıyor
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Siirt Belediyesinin mesleki kurslarına ilgi artıyor

Siirt Belediyesinin mesleki kurslarına ilgi artıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince kadınlara yönelik açılan mesleki ve hobi kurslarına ilgi artıyor.

Siirt Belediyesince kadınlara yönelik açılan mesleki ve hobi kurslarına ilgi artıyor.

Siirt Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kadın Yaşam Merkezi ve Orhan Doğan Parkında kadınlara yönelik 18 branşta açılan kurslardan 1000'in üzerinde kursiyer istifade ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal kurslarla kadınların sosyal ve kültürel yaşamla buluşmalarına katkıda bulunduklarını belirtti.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de uzman eğitmenler eşliğindeki kurslara yoğun talebin olduğunu dile getirerek, "Sezon boyunca devam edecek kurslarda kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. Yabancı dil, okuma-yazma, el sanatları, gitar, piyano, resim, plates, zumba, step, halk oyunları, Kuran- Kerim, aklı ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği kursları aktif olarak hizmet veriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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