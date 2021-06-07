Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siirt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 20 personel 7 araçla haşere ve mevsimsel böceklere karşı ilaçlama çalışması yürütürken, gelen talepler üzerine gece de ilaçlama yapılıyor.

Ekipler, Yeni, Bahçelievler, Kooperatif ve Barış mahalleleri başta olmak üzere kentte çalışmaları yoğunlaştırdı.

Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor
Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:08:16. #1.14#

title