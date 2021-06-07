Siirt Belediyesinin haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siirt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 20 personel 7 araçla haşere ve mevsimsel böceklere karşı ilaçlama çalışması yürütürken, gelen talepler üzerine gece de ilaçlama yapılıyor.

Ekipler, Yeni, Bahçelievler, Kooperatif ve Barış mahalleleri başta olmak üzere kentte çalışmaları yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz