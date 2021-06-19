Siirt Belediyesinin açık hava sinema etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi
Siirt'te vatandaşlara moral amacıyla "arabada sinema günleri" etkinliği düzenlendi.
Siirt'te vatandaşlara moral amacıyla "arabada sinema günleri" etkinliği düzenlendi.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce eski kredi yurtlar kurumu alanında düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, film izledi.
Belediye ekipleri, alanda kurulan dev ekrana yansıtılan filmi araçlarında izleyen vatandaşlar su ve patlamış mısır ikram etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz