Siirt Belediyesine personel alımı için kura çekildi
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Siirt Belediyesine personel alımı için kura çekildi

Siirt Belediyesi 12 iş kolunda 124 personel alımı için kura çekti.

Siirt Belediyesine personel alımı için kura çekildi
24.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:59

Siirt Belediyesi 12 iş kolunda 124 personel alımı için kura çekti.

Belediye bünyesinde 75 beden işçisi, 22 büro, 15 güvenlik, 3 su tesisatçısı, 2 su sayaç okuma, 1 ağır şase ustası, 1 hafif şase ustası, 1 iş makine yağcısı, 1 yakın koruma, 1 saha sorumlusu, 1 bahçıvan, 1 vidanjör operatörü alım için Siirt Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda Siirt 1. noteri huzurunda kura çekildi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların alınmadığı salonda, kura ile 620 isim belirlendi.

Bunlar arasında yapılacak mülakatla 124 personel alınacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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