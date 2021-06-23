Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
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Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Siirt'te hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-27 Haziran'da sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Seferlerin 08.00 ile 19.00 saatlerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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