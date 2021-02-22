Siirt Belediyesinden yangın tatbikatı
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Siirt Belediyesinden yangın tatbikatı

22.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:06
Siirt Belediyesinden yangın tatbikatı

Siirt Belediyesince yangın tatbikatı yapıldı.

Siirt Belediyesince yangın tatbikatı yapıldı.

İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, farklı birimlerde çalışan personelin olası bir yangın durumuna karşı bilgilendirildiğini belirtti.

Personele, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale eğitimi verildiğini ifade eden Yılmaz, "Eğitim sahada uygulamalı verildi. Personele temel itfaiyecilik ve hangi yangına nasıl müdahale edileceği ile ilgili bilgilendirme yapıldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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