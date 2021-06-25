Siirt Belediyesinden şebeke suyuna ilişkin açıklama
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Siirt Belediyesinden şebeke suyuna ilişkin açıklama

Siirt Belediyesinden şebeke suyuna ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürü Mehmet Şen, şebeke suyunun güvenle içilebilir olduğunu belirtti.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürü Mehmet Şen, şebeke suyunun güvenle içilebilir olduğunu belirtti.

Şen, şebeke suyunun hijyen olmadığı yönünde sosyal medyada çıkan haberlere itibar edilmemesini, ana depolardan düzenli numune alındığı şebeke suyuna herhangi bir bakterinin karışmadığını söyledi.

Hizan'dan yüzeysel ve HESKO'dan yer altı şebekeyle kente su verildiğini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Kentin farklı noktalarında günlük olarak çevre mühendisleri ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince su numunesi alınıp analizleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan hiçbir analizde şebeke suyumuzda herhangi bir kimyasal ve bakteriyolojik kirliliğe rastlanmamıştır. İçme suyunun tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sosyal medyada bazı hesaplarda iddialar tamamen gerçek dışıdır. Halkımız bunlara itibar etmemelidir. Vatandaşlarımızın su depolama ünitelerinin periyodik dönemlerde kontrollerini yaparak temiz tutmalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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