Siirt Belediyesinden öğrencilere eğitim seti desteği

Siirt Belediyesi öğrencilere eğitim seti desteğinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci ile Belediye Başkan danışmanı Mehmet Şefik Erden belediye bünyesinde hizmet veren Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki öğrencileri ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veren kurumdaki öğrencilerle görüştü, onlara eğitim seti dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz