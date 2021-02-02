Siirt Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği
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Siirt Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

02.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:40
Siirt Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Siirt Belediyesi bünyesindeki kreş ve bakım evinde öğrencilere eğitim imkanı sağlanıyor.

Siirt Belediyesi bünyesindeki kreş ve bakım evinde öğrencilere eğitim imkanı sağlanıyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Orhan Doğan Parkında Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 2. dönemi eğitimin başladığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak 3 öğretmen eşliğinde 23 öğrenciye eğitim imkanı sağlandığı aktarılan açıklamada, sosyal aktivitelerin de verildiği kreşte, kayıtların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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