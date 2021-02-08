Siirt Belediyesinden konservatuvar adaylarına ücretsiz hazırlık kursu

Siirt Belediyesince resim ve müzik bölümü özel yetenek sınavlarına girecek adaylara ücretsiz hazırlık kursu verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuvar fakültelerinin resim ve müzik bölümüne hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim verileceği belirtildi.

Kursun Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezinde verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurslar Kovid-19 salgını nedeniyle yeni normalleşme dönemine uygun olarak planlanacak. Üçer kişilik gruplar halinde gerçekleşecek kursta öğrencilere diksiyon, sahne hazırlığı, genel kültür, ses ve şan dahil birçok konuda eğitim verilecek. Kurslara katılmak isteyen kişiler kayıt ve sorular için Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezine müracaat edebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz