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Siirt Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Siirt Belediyesinden karla mücadele çalışmaları
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi 50'yi aşkın personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Siirt Belediyesi 50'yi aşkın personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Siirt Belediyesi Ulaştırma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı, Hükümet Caddesi ve İhsan Tan Bulvarında cadde ve kaldırımları temizledi.

13 iş makinasıyla karla mücadele çalışması yürüten ekipler, akşam saatlerinde ise ana arterler ve ara sokaklara tuz dökerek, buzlanmaya karşı tedbir alıyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Siirt Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Hükümet, Güncel, Haber

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