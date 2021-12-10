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Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların devam ettiğini söyledi.

Sıcak yemek servisinin yanında ailelere gıda ve et yardımı yapıldığını dile getiren Özekinci, şöyle konuştu:

"Yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi ve sıcak yemek yardımı yapıldı. Et ve gıda paketleri de evlere ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik belediyenin destekleri önümüzdeki yıl da aksatılmadan devam edecek."

Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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