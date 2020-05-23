Siirt Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması Siirt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siirt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik'in talimatıyla Temizlik İşleri İlaçlama Birimi ekipleri, kentte haşere ve mevsimsel böceklere karşı ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Çalışmaları yerinde inceleyen Atik, havaların ısınmasıyla artan haşere ve mevsimsel böceklere karşı ilaçlama çalışmaları için tüm ekiplerin sahada olduğunu, çalışmaların sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Atik, kentin tüm sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA