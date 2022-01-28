Siirt Belediyesinden engelli çocuklara destek

Siirt Belediyesi, engelli çocuklara sehpa ve puset desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yürütüyor.

Görevliler, ailelerin talebi üzerine serebral palsi tanısı konulan 2 çocuğa dik durma sehpası, bir çocuğa da puset desteği sağladı.