Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına gıda paketi
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Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına gıda paketi

Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına gıda paketi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıttı.

Siirt Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları gıda kolilerini hastaların evlerine bıraktı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yıl içinde 2 bin gıda paketi dağıtılacağını söyledi.

Salgın süresince hastaların gıdaya daha kolay ulaşmalarını hedeflediklerini belirten Özekinci, ailelerin mağdur olmamaları için 150 aileye her ay düzenli gıda desteğinin verileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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